Северный флот приступил к отработке практических действий в рамках учения с арктической экспедиционной группировкой

Войска и силы Северного флота приступили к отработке практических действий в рамках учения с арктической экспедиционной группировкой, которое проводится под руководством командующего Северным флотом адмирала Александра Моисеева.

В ходе учения будет оцениваться уровень подготовленности органов военного управления Северного флота при планировании и проведении действий по разрешению кризисных ситуаций в Арктическом океанском районе и управлению войсками и силами в рамках решения задач по обороне арктических территорий России, обеспечению военной безопасности и морской экономической деятельности Российской Федерации в Арктике.

Также в ходе учения будут оценены навыки командующих, командиров и штабов в планировании применения войск и сил и управления ими, проверены слаженность тактических групп кораблей и судов, подразделений сухопутных и береговых войск в ходе выполнения совместных учебно-боевых задач в Арктике. Будут отработаны тактические приёмы и способы ведения морского боя и боевых действий в Арктическом регионе, сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ.