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Мурманская область. Арктика (16+)24.12.20 16:15

Северный флот приступил ко второму этапу вакцинации личного состава от коронавируса

На Северном флоте начался второй этап вакцинации личного состава от новой коронавирусной инфекции препаратом «Гам-КОВИД-Вак» («Спутник-V») российского производства.

Прививку второй компонентой вакцины получают военнослужащие и гражданские служащие, три недели назад привитые первой компонентой. Среди них экипажи атомных подводных лодок и судов обеспечения, готовящиеся к выполнению задач дальних походов и фрегата «Адмирал флота Касатонов», который сегодня завершает вакцинацию личного состава.

В течение недели прививку первой компонентой из второй партии вакцины, поступившей на Северный флот в декабре, уже получили около 2000 военнослужащих Северного флота. До конца года ей будут привиты около трёх тысяч военнослужащих и лиц гражданского персонала Северного флота.

Ежедневно в медицинских учреждениях военных гарнизонов флота и в отдельных воинских частях прививают от 400 до 700 человек. Для проведения вакцинации североморцев выделено семь прививочных бригад.

Как сообщает пресс-служба СФ, в первую очередь инъекции получают военные и гражданские медики, находящиеся на передовой борьбы с коронавирусной инфекцией, командование органов военного управления Северного флота и военнослужащие, несущие боевое дежурство.

При проведении вакцинации случаев осложнений или непереносимости прививки выявлено не было. У некоторых пациентов отмечалось кратковременное недомогание и повышение температуры тела.

Перед инъекцией военнослужащих знакомят с правилами поведения при вакцинации, которыми категорически запрещено употребление алкоголя, интенсивные занятия спортом и тяжёлые физические нагрузки, а также воздействие экстремально высоких и низких температур на организм в течение 5 суток после прививки.

Введение второй компоненты вакцины осуществляется ровно через три недели. Каждый привитый военнослужащий обязан прибыть в назначенный срок на повторную вакцинацию.

Вакцина «Гам-КОВИД-Вак» транспортируется и хранится в замороженном виде при температуре не выше минус 18 градусов Цельсия. Перед введением пациентам её размораживают. В каждой ампуле содержится достаточное количество вещества для вакцинирования пяти человек. В главной базе Северного флота - Североморске вакцина хранится на станции переливания крови Военно-морского клинического госпиталя в специальном холодильнике.

Первая партия противовирусной вакцины в 800 доз была доставлена из Москвы в Североморск 1 декабря.

 

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