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Мурманская область. Арктика (16+)11.05.21 13:00

Северный флот продемонстрирует свои боевые возможности слушателям Военной академии Генштаба

В последнюю декаду мая слушатели Военной академии Генерального штаба Вооружённых сил Российской Федерации примут участие в практических занятиях на Северном флоте. Они посетят главную базу и штаб флота, осмотрят учебно-материальную базу, побывают в подводных силах на борту ракетных крейсеров стратегического назначения и многоцелевых атомных подводных лодок; выйдут в море на борту тяжёлого атомного ракетного крейсера «Пётр Великий» и других кораблях.

В Баренцевом море в ходе учения слушателям Военной академии будут продемонстрированы боевые возможности надводных и подводных сил, а также авиации. Им будет показано развёртывание сил флота в море, преодоление минных заграждений, поиск подводных лодок, ведение учебных боевых действий с условным применением ракетного оружия и с фактическим выполнением стрельб артиллерией и реактивными глубинными бомбами.

Как сообщает пресс-служба Северного флота, в демонстрационном учении под названием «Кумжа-2021» будет задействовано более 20 боевых надводных и подводных кораблей, судов обеспечения, самолётов и вертолётов.

 

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