Северный флот продолжит экологическую очистку арктических островов

Экологи Северного флота планируют продолжить очистку Арктики от металлолома. В 2022 году эту задачу будут выполнять военнослужащие Кольской флотилии разнородных сил на острове Кильдин. Работа экологического взвода начнётся с наступлением лета.

В прошлые два года личный состав взвода ликвидации экологического ущерба собрал и подготовил к вывозу около 700 тонн металлолома. Работы были проведены сначала в восточной, а затем в западной части острова.

Вывоз металлолома с острова осуществляли с помощью десантных кораблей и катеров. Ими же были доставлены на Кильдин личный состав и техника.

Экологическая очистка Арктики является одной из приоритетных задач системы материально-технического обеспечения Северного флота, которая выполняется ежегодно в летне-осенний период на протяжении нескольких лет. Масштабная работа на острове Кильдин впервые была начата прошлым летом. Ранее очистка острова и вывоз мусора носили разовый характер.

Как сообщает пресс-служба СФ, основные работы по ликвидации экологического ущерба в Арктике североморцы проводили на острове Котельный в море Лаптевых, где расположена военная база Северного флота «Северный клевер». За пять лет работы на острове было вывезено более 3,5 тысячи тонн металлического мусора, большую часть которого составляли бочки из-под топлива и ГСМ, оставленные там до 90-х годов прошлого века.

Фото: https://function.mil.ru/news_page/country/more.htm?id=12401910@egNews