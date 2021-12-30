Северный флот продолжит экспедиции в Арктику совместно с РГО

В 2022 году в рамках реализации планов экспедиционной деятельности Северный флот совместно с Русским географическим обществом продолжит исследовать Арктику. В летний период навигации для этих целей будут использоваться суда вспомогательного флота и гидрографической службы, которые выполнят ряд задач в районе островов Земли Франца-Иосифа и Новой Земли. Также будет продолжена совместная с обществом комплексная экспедиция «Помни войну». Её главной целью будет идентификация подводных объектов, обнаруженных на дне Баренцева и Карского морей в 2021 году.

На основании анализа достигнутых результатов идея экспедиции «Помни войну» по поиску погибших кораблей и судов признана заслуживающей внимания и имеет перспективы для дальнейшего развития, так как проводимые в ней мероприятия хорошо увязаны по смыслу и содержанию с боевой подготовкой флота и направлены на извлечение уроков из событий, приведших к гибели кораблей и судов отечественного ВМФ и союзников в годы Великой Отечественной войны.

В ходе комплексной экспедиции Северного флота и Русского географического общества «Помни войну», этапы которой состоялись в период с марта по октябрь 2021 года, были проведены мероприятия в память о погибших в годы войны защитниках Отечества - моряках-североморцах.

Как отметил командующий Северным флотом Герой России адмирал Александр Моисеев: «Ежегодные комплексные экспедиции Северного флота и Русского географического общества в Арктику стали доброй традицией, а тесное сотрудничество Северного флота и научного сообщества в ходе экспедиционной деятельности способствует расширению возможностей нашего государства по исследованию и сохранению уникальной арктической природы, накоплению новых знаний о наших арктических территориях».

Как сообщает пресс-служба Северного флота, благодаря совместной работе североморцев с учёными и сотрудниками РГО и национального парка «Русская Арктика» за несколько лет совместной деятельности были получены уникальные данные по гляциологии, биологии и зоологии, экологии и истории освоения арктических архипелагов.

Фото: https://function.mil.ru/news_page/country/more.htm?id=12401231@egNews