Северный флот продолжит в 2024 году укреплять свои позиции в стратегических важных районах Мирового океана

Об этом 8 января сообщил командующий Северного флота адмирал Александр Моисеев. «В 2024 году Северный флот продолжит активную и целенаправленную деятельность по обеспечению военно-морского присутствия в стратегически важных районах Мирового океана», — цитирует его заявление пресс-служба флота.

В 2023 году более 20 боевых кораблей, подводных лодок и судов обеспечения Северного флота выполняли задачи дальних походов. В частности, был совершён дальний поход отряда боевых кораблей во главе с фрегатом «Адмирал флота Советского Союза Горшков», который продолжался 263 суток и включал в себя патрулирование с гиперзвуковым ракетным оружием на борту.

А накануне главнокомандующий Военно-морского флота России адмирал Николай Евменов рассказал «Известиям», что Северный флот увеличит объём учебно-боевой работы в Арктике, несмотря на изменение структуры своей подчинённости. По словам главкома, попытки военно-морских сил НАТО демонстрировать своё присутствие в регионе и экономической зоне России вынуждают реагировать на новые угрозы военными методами.

1 декабря 2023 года источники «Известий» сообщили, что четыре флота и Каспийская флотилия ВМФ вернулись в подчинение главнокомандующему ВМФ РФ Николаю Евменову.

До этого Балтийский, Черноморский и Тихоокеанский флоты вместе с Каспийской флотилией находились в подчинении соответствующих военных округов, а Северный флот имел статус военного округа и был объединенным стратегическим командованием.

Фото: https://structure.mil.ru/