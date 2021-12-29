Северный флот продолжит взаимодействие с Норвегией в области спасения на море

Северный флот продолжит взаимодействие с норвежскими моряками по тематике поиска и спасения людей на море и ликвидации последствий техногенных аварий. В 2022 году североморцы планируют принять участие в традиционных международных спасательных учениях «Баренц», которые проводятся ежегодно на границе между двумя странами в Баренцевом море.

Как сообщает пресс-служба СФ, учения проходят в рамках Российско-Норвежских соглашений о сотрудничестве при поиске пропавших без вести и спасании терпящих бедствие людей, а также о сотрудничестве в борьбе с загрязнением нефтью в Баренцевом море, заключённых в 1995 году. В них принимают участие военные и гражданские спасатели обеих стран.

От Северного флота в учении традиционно задействованы до двух спасательных судов, а также вертолёты и самолёты объединения ВВС и ПВО, оборудованные для поиска и спасения людей на море.

Главными целями учения являются отработка совместных действий при поиске и спасании на море, а также улучшение международного взаимодействия и координации действий в случае морских происшествий в Баренцевом море.

Фото: https://structure.mil.ru/structure/okruga/north/news/more.htm?id=12401064@egNews