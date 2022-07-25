Регионы СЗФО вошли в рейтинг регионов России, где работникам готовы платить суперзарплатыМФЦ поменяют формат предоставления госуслуг
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51
Мурманская область. Арктика (16+)25.07.22 09:00

Северный флот провёл открытую тренировку, посвященную Всемирному дню бокса

В Мурманском легкоатлетическом манеже прошла открытая тренировка с участием сборной команды Северного флота по боксу, сборной Мурманской области и всех желающих любителей бокса. Она была посвящена Всемирному дню бокса и организована с целью популяризации этого вида спорта среди военнослужащих на Северном флоте.

Проводил тренировку мастер спорта России по боксу Андрей Жирнов. В открытии участвовали президент Федерации бокса города Мурманск мастер спорта СССР по боксу Владимир Петрашко и помощник Командующего Севеверным флотом по физической подготовке полковник Павел Кошкарёв.

В тренировке приняли участие более 30 военнослужащих, проходящих военную службу по контракту, и около 20 любителей бокса, как взрослых, так и детей.

По итогам тренировки военнослужащие показали высокий уровень физической подготовленности и владения техникой бокса.

Как сообщает пресс-служба Северного флота, президент Мурманской Федерации бокса Владимир Петрашко подчеркнул, что взаимодействие с командованием Северного флота всегда организованно на высшем уровне.

Как отметил помощник Командующего Севеверным флотом по физической подготовке полковник Павел Кошкарёв: «Бокс формирует двигательные навыки, необходимые в бою, а кроме того психическую устойчивость и морально-волевые качества».

Также он напомнил, что в следующем году Мурманск впервые станет местом проведения чемпионата Северного флота по боксу.

 

 

 

Фото: https://structure.mil.ru/structure/okruga/north/news/more.htm?id=12430391@egNews

 

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Спрос на продавцов и кассиров за 10 лет вырос в 11 раз
-Фоторепортаж (6+)Славна Масленица в Мурманске!ПОРА В ПУТЬ - В ДОРОГУ: Ненецкий заповедник - рай для комаров и учёныхВ День рыбака мурманчанам подарили «Нашу рыбу»
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: МОЛОДЁЖНЫЙ ПАРЛАМЕНТ. НОВЫЙ СОЗЫВМурманская областная Дума: ДЕНЬ ПОБЕДЫМурманская областная Дума: ДЕПУТАТСКИЕ БУДНИ
-Политбарометр (18+)
ПодробнееВ Совете депутатов города Мурманска исключили из партии соратников Андрея Сысоева
-

Последние комментарии

Людмила
07.07.22 14:20
Добрый день А где пакет документов, как записаться на приём? *** Подробности можно узнать по ссылке: https://xn----7sbhwjb3brd.xn--p1ai/news/murmanskaya-oblast-arktika-16/2022/07/06/nachalsya-prie
Комментарий к новости:С 5 июля северяне смогут подать заявку на участие в программе «Свой дом в Арктике»
Инга
23.06.22 20:50
Как можно получить открытку, если ты из далека?
Комментарий к новости:Почта России бесплатно доставит открытки с видами Териберки с Арктического фестиваля в июле
STariK
14.06.22 09:13
Ведь этот дом КАПИТАЛЬНО ремонтировали при мэре Найденове. Ладно с покраской, а что с крышей произошло за это время? Она новая!
Комментарий к новости:Капитальный ремонт объекта культурного наследия - жилой дом на проспекте Ленина, 80 в Мурманске возобновлён
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
2728293012345678910111213141516171819202122232425262728293031
-Скоро в эфире16:30«Планета лошадей». Научно-популярная программа (12+)17:00«Международные новости». Информационная программа (12+)17:30«Хорошие новости». Информационная программа (12+)
-PRO Деньги (16+)В Мурманской области собираемость платежей за услугу по обращению с ТКО составила 98,4%-PRO Валюту (16+)Мировые цены на «чёрное золото» снижаются, доллар и евро «залезли на качели»-PRO Энергетику (18+)20 работников КАЭС удостоены награды «Лидер ПСР» за высокие достижения в области внедрения и развития производственной системы «Росатом» (ПСР)-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения в Мурманске на 25 июля-PRO Нефть и газ (18+)Варандей как камень преткновения-PRO Законы (18+)За «Душу России» - 500 тысяч рублей
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультация (18+)Как узнать ИНН человека по паспортным данным с помощью портала Himera Search?
© 2009 - 2022
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика