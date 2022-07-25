Северный флот провёл открытую тренировку, посвященную Всемирному дню бокса

В Мурманском легкоатлетическом манеже прошла открытая тренировка с участием сборной команды Северного флота по боксу, сборной Мурманской области и всех желающих любителей бокса. Она была посвящена Всемирному дню бокса и организована с целью популяризации этого вида спорта среди военнослужащих на Северном флоте.

Проводил тренировку мастер спорта России по боксу Андрей Жирнов. В открытии участвовали президент Федерации бокса города Мурманск мастер спорта СССР по боксу Владимир Петрашко и помощник Командующего Севеверным флотом по физической подготовке полковник Павел Кошкарёв.

В тренировке приняли участие более 30 военнослужащих, проходящих военную службу по контракту, и около 20 любителей бокса, как взрослых, так и детей.

По итогам тренировки военнослужащие показали высокий уровень физической подготовленности и владения техникой бокса.

Как сообщает пресс-служба Северного флота, президент Мурманской Федерации бокса Владимир Петрашко подчеркнул, что взаимодействие с командованием Северного флота всегда организованно на высшем уровне.

Как отметил помощник Командующего Севеверным флотом по физической подготовке полковник Павел Кошкарёв: «Бокс формирует двигательные навыки, необходимые в бою, а кроме того психическую устойчивость и морально-волевые качества».

Также он напомнил, что в следующем году Мурманск впервые станет местом проведения чемпионата Северного флота по боксу.

Фото: https://structure.mil.ru/structure/okruga/north/news/more.htm?id=12430391@egNews