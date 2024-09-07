Северный флот провёл спецучения по видам обеспечения морской авиации ВМФ

В рамках проведения комплекса специальных учений по видам обеспечения Военно-морского флота (ВМФ) России, проводимых на Северном флоте, на аэродроме Североморск-1 под управлением командира смешанного авиационного корпуса Северного флота генерал-лейтенанта Александра Отрощенко состоялись спецучения по видам обеспечения морской авиации ВМФ.

За ходом специальных учений наблюдала группа специалистов Главного командования и флотов ВМФ России.

Основным эпизодом учений стал вывод из-под удара противника воздушных судов, с практическим показом элементов руления и взлета летательных аппаратов разных типов и классов с аэродрома, а также метеорологического и радиотехнического обеспечения морской авиации в ходе решения подобных задач.

Предшествующим элементом были представлены действия инженерно-авиационных подразделений при получении сигнала об угрозе воздушного нападения противника. Техническим составом были продемонстрированы мероприятия по ускоренной подготовке авиационной техники к выводу из-под удара.

Всего в мероприятии было задействовано более 20 единиц воздушных судов из состава смешанного авиационного корпуса включающих в себя: корабельные вертолеты, палубные истребители, противолодочные самолеты и другие виды специальной и транспортной авиации.

В ходе специальных учений также были отработаны вопросы штурманского, инженерно-авиационного, аэродромно-технического, электро-газового и инженерно-аэродромного обеспечения морской авиации.

Были практически отработаны и показаны действия дежурных сил по организации охраны и обороны аэродромов, а также мероприятия по противодействию диверсионно-разведывательным группам и незаконным вооруженным формированиям условного противника с применением малоразмерных беспилотных летательных аппаратов.

Подразделениями аэродромно-технического обеспечения были представлены действия дежурных сил при возникновении пожара на авиационной технике, работа пожарной команды с привлечением дополнительных сил и средств пожаротушения.

Группы инженерно-аэродромного обеспечения провели инженерную разведку местности и показали элементы восстановления взлетно-посадочной полосы.

Как сообщает пресс-служба Северного флота, на завершающем этапе были продемонстрированы действия авиационных подразделений по скоростному восстановлению боевой способности авиации после нанесения противником удара.

В специальных учениях по видам обеспечения морской авиации ВМФ было задействовано более 20 воздушных судов, в том числе самолёты Су-30 СМ, Су-33, Су-24М, МиГ-29К, Ил-28, вертолёты Ка-27 различных модификаций, другая авиационная техника, 58 единиц военной и специальной техники, более 750 человек личного состава.

Фото: https://function.mil.ru/news_page/country/more.htm?id=12528228@egNews