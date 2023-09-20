В ходе учения в акватории Восточно-Сибирского моря отрабатывался элемент организации противовоздушной обороны отряда кораблей при угрозе нанесения ударов средствами воздушного нападения условного противника.

В рамках учения с экспедиционной группировкой сил и войск по защите арктической островной зоны и морского побережья Российской Федерации Северный флот провёл учение по противовоздушной обороне в Арктике с выполнением комплекса учебно-боевых упражнений.

В ходе учения в акватории Восточно-Сибирского моря отрабатывался элемент организации противовоздушной обороны отряда кораблей при угрозе нанесения ударов средствами воздушного нападения условного противника.

Практический эпизод учения выполнили расчёты зенитно-ракетных комплексов «Кинжал» и зенитно-артиллерийских комплексов АК-630 большого противолодочного корабля «Вице-адмирал Кулаков». Они осуществили практические ракетные пуски и артиллерийские стрельбы по имитируемой воздушной цели.

Аналогичные учебно-боевые мероприятия отработал экипаж ракетного крейсера «Маршал Устинов», который действует в акватории Баренцева моря в соответствии с планами учения с экспедиционной группировкой сил и войск Северного флота.

Учение с экспедиционной группировкой сил и войск Северного флота по организации обороны островных территорий и арктического побережья Российской Федерации стартовало в понедельник, 18 сентября. В ходе учения отработано взаимодействие между корабельными группировками и береговыми ракетными дивизионами при решении совместных задач в акваториях Баренцева и Восточно-Сибирского морей, проверена слаженность действий тактических групп кораблей и судов, подразделений и сил флота при решении задач по защите морских коммуникаций и Северного морского пути.

Как сообщает пресс-служба СФ, в учении задействовано до 1800 человек, около 80 единиц боевой и специальной техники, до 10 летательных аппаратов, до 15 кораблей, подводных лодок и судов обеспечения Северного флота.

Фото и видео: https://structure.mil.ru/structure/okruga/north/news/more.htm?id=12479475@egNews