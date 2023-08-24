Северный флот провёл учение по защите островной территории России в Арктике

В ходе учения с борта большого противолодочного корабля «Вице-адмирал Кулаков», возглавляющего отряд боевых кораблей и судов обеспечения Северного флота, в воздух были подняты два корабельных вертолёта Ка-27, которые доставили на побережье острова Земля Александры архипелага Земля Франца-Иосифа десантно-штурмовые группы морских пехотинцев.

Личный состав арктической экспедиционной корабельной группировки Северного флота отработал эпизод учения по защите островной зоны и морского побережья на архипелаге Земля Франца-Иосифа.

В ходе учения с борта большого противолодочного корабля «Вице-адмирал Кулаков», возглавляющего отряд боевых кораблей и судов обеспечения Северного флота, в воздух были подняты два корабельных вертолёта Ка-27, которые доставили на побережье острова Земля Александры архипелага Земля Франца-Иосифа десантно-штурмовые группы морских пехотинцев.

После высадки морского десанта, которая осуществлялась способом «на упор» с борта большого десантного корабля «Александр Отраковский» подразделения морских пехотинцев Северного флота на двухзвенных тягачах ДТ-10П «Витязь» совершили марш в назначенный район. Корабельная авиация осуществила воздушную поддержку высадки морского десанта.

В районе проведения учения морские пехотинцы во взаимодействии с личным составом тактической группы Северного флота, дислоцирующейся на острове Земля Александры, отработали элементы проведения рейдовых действий в Арктике, а также отработали тактическое занятие по блокированию и уничтожению незаконных вооруженных формирований с выполнением боевых стрельб из штатного стрелкового оружия.

Как сообщает пресс-служба Северного флота, арктическая экспедиционная корабельная группировка Северного флота под командованием заместителя командующего Северным флотом вице-адмирала Олега Голубева продолжит решать задачи по обеспечению защиты интересов России в Арктике. С начала похода кораблями и судами отряда пройдено более 2 тыс. морских миль.

Фото и видео: https://structure.mil.ru/structure/okruga/north/news/more.htm?id=12477002@egNews