Северный флот провёл в Арктике учение по противодействию морским беспилотникам

Арктическая экспедиционная корабельная группировка Северного флота, которая действует в Северном Ледовитом океане под флагом заместителя командующего Северным флотом вице-адмирала Олега Голубева, провела в Арктике учение по противодействию безэкипажным катерам условного противника.

В ходе учения в акватории Восточно-Сибирского моря экипажи большого противолодочного корабля «Вице-адмирал Кулаков» и большого десантного корабля «Александр Отраковский» отработали действия по защите отряда кораблей в случае угрозы применения противником безэкипажных катеров.

На первом этапе учения боевые расчёты ракетно-артиллерийских боевых частей отрабатывали прицеливание корабельной артиллерии по малоразмерной быстроходной цели.

В последующем, были выполнены боевые упражнения по поражению малоразмерной морской мишени с применением корабельной артиллерии – артиллерийских скорострельных комплексов АК-630 и стрелкового оружия.

За время арктического похода корабли и суда обеспечения Северного флота прошли более 7500 морских миль.

Как сообщает пресс-служба СФ, очередной 12-й поход арктической экспедиционной корабельной группировки Северного флота по морям Северного Ледовитого океана начался 10 августа. В ходе похода североморцы проводят учения по обороне островных и континентальных территорий России в Арктике, а также по обеспечению безопасности морского судоходства и других видов морской экономической деятельности России в Арктической зоне. Ряд учебно-боевых мероприятий уже прошли у архипелагов Земля-Франца Иосифа, Новая Земля и Новосибирские острова.

Фото: https://structure.mil.ru/structure/okruga/north/news/more.htm?id=12479864@egNews