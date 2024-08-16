Северный флот провёл в Баренцевом море учение по спасению подводников

На Северном флоте завершилось комплексное учение сил поисково-спасательного обеспечения (ПСО) по оказанию помощи условно-аварийной подводной лодке, терпящей бедствие.

С поступлением условного сигнала бедствия в штабе Северного флота был развернут поисково-спасательный пункт (ПСП) территориального центра управления. Специалисты ПСП отработали вопросы управления дежурными силами поисково-спасательного обеспечения флота при оказании помощи аварийной подводной лодке.

Практический этап учения стартовал на тренировочном полигоне в губе Эйна Мотовского залива, в ходе которого была проверена готовность сил флота действовать по внезапным вводным.

По сценарию учения, дизельная подводная лодка, выполняющая плановые задачи в море, потеряла ход вследствие технической неисправности, и легла на грунт.

Уточнение координат условно терпящей бедствие подводной лодки в заданном районе выполнил противолодочный вертолёт Ка-27М, который с помощью магнитометра и опускаемой гидроакустической станции обнаружил подводную лодку и передал её координаты на территориальный центр управления Северного флота. В указанные координаты были направлены дежурные силы ПСО, а также боевые корабли, выполняющие плановые задачи боевой подготовки в море.

С прибытием дежурных сил ПСО в район нахождения условно терпящей бедствие подводной лодки было организовано спасение подводников, оказавшихся на поверхности моря. Часть людей была спасена прибывшим в район поисково-спасательным вертолётом Ка-27ПС, а часть - экипажами рейдовых водолазных катеров РВК-1229 и РВК-1230 с помощью устройства массового подбора.

После допоиска подводной лодки корабельными силами и установления с ней гидроакустической связи был спущен на воду глубоководный спасательный аппарат АС-34 с борта судна-носителя «Михаил Рудницкий». Погрузившись в подводное положение, экипаж АС-34 осуществил допоиск лежащего на грунте объекта, а затем приступил к стыковке с аварийно-спасательным люком.

В ходе учения на борт спасательного аппарата была переведена группа подводников, которая впоследствии была доставлена на спасательное судно для оказания необходимой медицинской помощи.

Как сообщает пресс-служба Северного флота, на учении был отработан весь комплекс мероприятий, проводимых в случае возникновения нештатной ситуации с подводной лодкой в море - от организации поиска условно аварийного объекта до эвакуации с него экипажа и оказания пострадавшим первой медицинской помощи.

Учения по спасению на море на Северном флоте проводятся регулярно. В ходе таких учений личный состав сил поисково-спасательного обеспечения совершенствует свои профессиональные навыки по разрешению различных аварийных и кризисных ситуаций.

Фото: https://function.mil.ru/news_page/country/more.htm?id=12525575@egNews