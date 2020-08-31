Северный флот провёл в Норильске выставку военной техники и вооружения в рамках региональной программы МВТФ «Армия-2020»

В Норильске силами Северного флота, задействованными в очередном арктическом походе, 29 августа была проведена выставка военной техники и вооружения в рамках региональной программы МВТФ «Армия-2020».

Выставка техники была организована на площади Памяти Героев. Для норильчан и жителей Таймыра военнослужащие Северного флота продемонстрировали боевую технику, прибывшую в составе отряда боевых кораблей Северного флота для участия в межвидовом учении по защите важного промышленного объекта в Арктике, которое состоялось на прошлой неделе под Норильском.

В составе экспозиции – танк Т-80 БВМ, бронетранспортер БТР-82А, реактивная система залпового огня «Град» БМ-21, командно-штабная машина Р-149 на базе бронетранспортера, машина для постановки дымовой завесы, боевая машина десанта БМД-2, беспилотный летательный аппарат «Орлан-10», различные образцы противотанкового и стрелкового вооружения.

Как сообщает пресс-служба СФ, выставка техники и оружия, боевая мощь которого была наглядно продемонстрирована несколько дней назад в районе проведения учения – в устье реки Ердалак, вызвала большой интерес у жителей Норильска. Только за первые пять часов работы экспозиции Северного флота её посетили более 4-х тысяч человек.

На остальных площадках Северного флота, развернутых в трех гарнизонах Мурманской области в рамках региональной программы МВТФ «Армия-2020», уже побывало более 25 тысяч зрителей.