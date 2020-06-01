Северный флот России получит гиперзвуковое оружие

Об этом сообщил командующий Северным флотом вице-адмирал Александр Моисеев. «На вооружение сухопутных и береговых войск флота до конца года поступит более 180 единиц вооружения и военной техники, адаптированных к применению в суровых условиях Арктики. Продолжатся испытания нового оружия, в том числе гиперзвукового, которое позволит качественно увеличить боевой потенциал Северного флота», — сказал он в интервью газете «Красная звезда».

По словам Моисеева, это говорит об усовершенствовании противовоздушной обороны российского сегмента Арктики и северных рубежей страны.

«Под надежной защитой находится национальная транспортная коммуникация России — Северный морской путь. На архипелаге Новая Земля боевое дежурство несут самые современные комплексы ПВО С-400 «Триумф», — добавил командующий.