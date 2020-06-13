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Мурманская область. Арктика (16+)13.06.20 10:00

Северный флот совместно с 12-м главком Минобороны и Русским географическим обществом проведёт экспедицию на Новую Землю

В середине августа 2020 года Северный флот направит очередную арктическую экспедицию к островам архипелага Новая Земля. Помимо североморцев в её состав войдут представители 12 Главного управления Министерства обороны России, Русского географического общества, Национального парка «Русская Арктика» и научно-исследовательских институтов. Возглавит комплексный исследовательский экспедиционный отряд из 10-12 военных и учёных представитель 12-го главка капитан 2 ранга Сергей Зинченко.

Из главной базы Северного флота - Североморска на морском буксире МБ-12 отряда судов вспомогательного флота экспедиция направится через Баренцево море на Новую Землю. Продлится она в течение двух-трёх недель в зависимости от возможности проведения планируемых исследований и работ. Её участники выполнят реконструкцию маршрута экспедиции знаменитого исследователя Арктики Владимира Русанова, которую он совершил 110 лет назад в 1910 году. Также учёные наметили провести мониторинг объектов культурного и природного наследия на Новой Земле, изучить экологическое состояние территории и выполнить ряд важных биологических наблюдений.

В планах экспедиции стоят испытания специальных приборов, предназначенных для отпугивания белых медведей без вреда для животных, а также изучение пути миграции самых крупных хищников Арктики.

Специалисты Центрального полигона 12 ГУМО РФ исследуют радиоэкологическую обстановку и проведут замеры радиационного фона в различных точках архипелага.

В рамках объявленной Северным флотом патриотической акции Знамя Победы над Арктикой, участники экспедиции возьмут с собой копию легендарного Красного Знамени и будут устанавливать её в знаковых точках по намеченному маршруту в честь 75-летия Великой Победы советского народа над гитлеровским фашизмом.

Помимо Русановского маршрута будут посещены места зимовок экспедиций Цивольки и Седова, а также проведены исследования мест, связанных с Вилемом Баренцем.

Изучение историко-культурных объектов на Новой Земле будет проводиться по методикам Российского научно-исследовательского института культурного и природного наследия имени Д.С. Лихачёва.

Как сообщает пресс-служба СФ,  экспедиционный отряд, который повторит обход Северного острова Новой Земли по маршруту Владимира Русанова, было решено формировать совместно по договорённости между командующим Северным флотом вице-адмиралом Александром Моисеевым и начальником 12 Главного управления МО РФ генерал-майором Игорем Колесниковым. Именно на Новой Земле в течение многих лет успешно выполняют задачи военнослужащие флота и 12 Главка, плечом к плечу защищая арктические рубежи на «воротах Арктики» (так иногда называют архипелаг Новая Земля). Плодотворное начало сотрудничеству было положено в 2018 году, когда по решению Министра обороны России была проведена Комплексная экспедиция Северного флота на Новой Земле. В составе всех экспедиционных отрядов принимали активное участие представители 12 ГУМО РФ.

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