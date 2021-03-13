Северный флот совместно с РГО продолжит экспедицию на Новой Земле

Северный флот совместно с Русским географическим обществом (РГО) продолжит исследование архипелага Новая Земля в ходе комплексной экспедиции на судах Северного флота «Эльбрус» и «Илья Муромец» в июле – августе 2021 года.

По сложившейся традиции в составе экспедиционных отрядов примут участие научная и медиа-группы РГО.

Данная экспедиция станет очередным этапом историко-культурного проекта «Главный фасад России. История, события, люди», успешно реализуемого Северным флотом и РГО третий год. В нынешнем году к реализации данного проекта приступило и 12-е Главное управление Минобороны России.

Экспедиционные отряды пройдут путём великих исследователей Новой Земли Федора Литке, Федора Розмыслова, Петра Пахтусова и Рудольфа Самойловича. На маршруте предусматривается достаточное количество высадок исследовательских групп для выполнения археологических, биологических, радиоэкологических работ. В обязательном порядке будет проводиться мониторинг состояния объектов природного и культурного наследия Новой Земли.

Мероприятия экспедиции посвящены памяти основателя РГО адмирала Федора Литке, который 200 лет назад приступил к описанию Новой Земли и Кольского полуострова. Не случайно, что право набора специалистов в научную группу предоставлено Мурманскому отделению РГО. А в качестве знакового мероприятия экспедиции предусматривается открытие памятного креста с мемориальной доской в месте выполнения Фёдором Литке исследований на берегах пролива Маточкин Шар в 1822 и 1823 годах.

Как сообщает пресс-служба Северного флота, по окончании комплексной экспедиции будет организована тематическая выставка результатов исследований.