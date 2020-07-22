Северный флот совместно с РГО завершил формирование отрядов Комплексной экспедиции в Арктику

Вчера на борт ледокола «Илья Муромец» прибыла группа Русского географического общества (РГО), которая вскоре примет участие в Комплексной экспедиции Северного флота в Арктику. С прибытием представителей РГО завершилось формирование экспедиционных отрядов.

На борту ледокола научный руководитель экспедиции Северного флота полковник Сергей Чуркин провел координационное совещание с участниками отрядов, входе которого были обсуждены детали предстоящей совместной работы военных и гражданских исследователей.

Полковник Сергей Чуркин отметил, что «в нынешнем году экспедиция охватит Северный остров архипелага Новая Земля, а также часть континентального побережья северных морей, в частности, на полуострове Таймыр и на Чукотке».

Ещё одна особенность экспедиции, которая пройдет в год 75-летия Победы, это то, что РГО в ее составе представляют не только научная и медиа группы, как это было в прошлом году, но и группа поисковиков из движения «Арктический фронт».

Комплексная экспедиция в Арктику будет проведена двумя экспедиционными отрядами. Первый отряд возглавит представитель 12-го Главного управления Минобороны России капитан 2 ранга Сергей Зинченко.

На морском буксире МБ-12 отряда судов вспомогательного флота группа военных и ученых направится через Баренцево море на Северный остров Новой Земли. Экспедиционный отряд выполнит реконструкцию маршрута экспедиции знаменитого исследователя Арктики Владимира Русанова, которую он совершил 110 лет назад в 1910 году.

Также учёные наметили провести мониторинг объектов культурного и природного наследия на Новой Земле, изучить экологическое состояние территории и выполнить ряд важных биологических наблюдений.

Планируется, что данная экспедиция продлится в течение двух-трёх недель в зависимости от возможности проведения исследований и работ.

Второй экспедиционный отряд возглавит представитель Кольской флотилии разнородных сил капитан 3 ранга Дмитрий Мясников. Данный отряд выйдет в Арктику на ледоколе Северного флота «Илья Муромец» и будет заниматься исследовательской и поисковой деятельностью на побережье и архипелагах вдоль трассы Северного морского пути от Карских ворот до Чукотки в течение нескольких месяцев.

Как сообщает пресс-служба СФ, комплексное исследование арктических архипелагов началось в 2018 году по инициативе главнокомандующего ВМФ России адмирала Николая Евменова, командовавшего тогда Северным флотом. Она была поддержана Министром обороны России генералом армии Сергеем Шойгу и РГО. Первая экспедиция была проведена на Новую Землю, а вторая — на Землю Франца-Иосифа в 2019 году.

В ходе экспедиций военнослужащие флота, действуя плечом к плечу с научными группами РГО на арктических островах, реконструируют маршруты первопроходцев, восстанавливают памятники истории и культуры, выполняют экологические, биологические и другие исследования. Все мероприятия моряки-североморцы выполняют без привлечения дополнительных средств, совмещая их с плановыми мероприятиями по боевой подготовке.