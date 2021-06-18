Северный флот успешно прошёл контрольную проверку по физической подготовке

В штабе Северного флота 17 июня были подведены итоги контрольной проверки состояния физической подготовленности военнослужащих комиссией Управления физической подготовки и спорта Вооруженных Сил Российской Федерации. Также были объявлены результаты проверки профессиональной подготовленности начальников физподготовки объединений, соединений и частей флота и военных инструкторов по физической подготовке.

В целом Северный флот прошёл проверку успешно. Об этом в режиме видеоконференции из Северодвинска доложил начальнику штаба Северного флота контр-адмиралу Владимиру Воробьёву главный инспектор Управления физической подготовки и спорта ВС РФ подполковник Александр Зеленин, возглавлявший проверочную комиссию. Он отметил, что большинство офицеров управления и штаба флота сдали нормативы с оценкой «отлично», а также подчеркнул выросший уровень физической подготовленности военнослужащих Северного флота.

Практически половина прошедших проверку профессиональных навыков начальников физической подготовки объединений, соединений и частей флота получили высший оценочный балл.

Из проверенных воинских подразделений отличился Мурманский областной военкомат, который был оценен на пять баллов.

Как сообщает пресс-служба Северного флота, к контрольной проверке, которая проходила в конце мая, были привлечены военнослужащие управлений, отделов и служб штаба и командования флота, штаба и управления армии ВВС и ПВО, дивизии ПВО, Беломорской военно-морской базы, военных комиссариатов и пунктов отбора на военную службу по контракту.