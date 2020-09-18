Северный флот восстановит памятник «Героям-подводникам» в Лиинахамари

Командующий Северным флотом Герой России вице-адмирал Александр Моисеев провёл совещание по поводу ситуации с мемориалом «Героям-подводникам в годы Великой Отечественной войны 1941- 1945 г .г.» в районе посёлка Лиинахамари Мурманской области. Памятник был варварски разрушен 14 сентября. По данному факту правоохранительными органами возбуждено уголовное дело.

Как офицер-подводник, прослуживший на атомных подводных лодках большую часть жизни, командующий флотом выразил своё возмущение действиями вандалов, осквернивших память героев-североморцев. Особенно прискорбно, что акт вандализма стал возможным в год 75-летия Великой Победы Советского народа над гитлеровским фашизмом.

- Умышленное надругательство над воинским мемориалом, это грубое проявление неуважения к истории своей страны и попытка подрыва авторитета нашего государства, - подчеркнул вице-адмирал Александр Моисеев, - Надеюсь, что все лица, ответственные за разрушение памятника, будут выявлены и понесут заслуженное наказание! При этом заслуживают осуждения и те личности, кто беспочвенно заявляет о бездеятельности государственной власти и органов местного самоуправления в вопросах охраны памятников и мемориалов.

В июле 2020 года историко-поисковая экспедиция Северного флота и Русского географического общества, проводившая исследования в районе порта Лиинахамари, восстановила и облагородила несколько памятников защитникам Советского Заполярья в годы Великой Отечественной войны. Командующий флотом выразил уверенность, что воины-североморцы примут участие и в восстановлении мемориала героям-подводникам.

Вопросы восстановления памятника командование флота будет решать во взаимодействии с правительством Мурманской области и руководством Печенгского района.