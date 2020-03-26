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Мурманская область. Арктика (16+)26.03.20 17:35

Северный флот выступил с инициативой о присвоении наименований безымянным географическим объектам Архангельской области

Инициативу Северного флота о присвоении наименований 10 ранее безымянным мысам и островам на территории Приморского района и архипелага Новая Земля поддержали депутаты Архангельского областного собрания.

По предложению, с которым выступила инициативная группа Северного флота, для увековечения памяти Северной гидрографической экспедиции семи островам и мысам предлагается присвоить имена заслуженных ветеранов-гидрографов.

Ранее безымянному мысу на Новой Земле предлагается дать имя адмирала  Льва Владимирского – этот географический объект был открыт во время экспедиции экипажем одноименного исследовательского  судна.

Таким образом, на карте Архангельской области и Новой Земли могут появиться имена адмирала Льва Владимирского, а также гидрографов Северной гидрографической экспедиции, внесших весомый вклад в дело изучения Арктики: Федора Афанасенкова (мыс Афанасенкова), Бориса Буланова (мыс Буланова),  Всеволода Бухмейрера (остров Бухмейрера), Валентина Кузнецова (остров Кузнецова), Василия Мамонтова (мыс Мамонтова), Ивана Мороза (мыс Мороза), Игоря Осокина (остров Осокина).

Наименования могут получить и две части некогда единого острова Нортбрук на архипелаге Земля Франца-Иосифа, разделенного образовавшимся проливом. Им предлагается присвоить наименования Западный Нортбрук и Восточный Нортбрук.

Постановление областного Собрания направят в профильный федеральный орган исполнительной власти - Росреестр, который и примет окончательное решение о наименовании географических объектов в Баренцевом море.

За последние пять лет исследовательской работы в Арктике гидрографами Северного флота было открыто более 30 новых географических объектов, вызванных климатическими изменениями, собран важный материал, имеющий историческое значение.

Ранее распоряжением Правительства Российской Федерации в 2018 году имена видных гидрографов Николая Коломийчука, Анатолия Комарицына, Александра Сорокина и Алексея Чернышова были присвоены бухтам, расположенным на западном побережье Новой Земли, которые также были открыты в результате исследований Северного флота.

Как сообщает пресс-служба СФ, в  2019 году коллектив авторов Гидрографической службы в составе объединённого проекта Северного флота с проектом «Географические открытия, сделанные гидрографической службой Северного флота в ходе океанографических исследований в Арктике» стал победителем в Национальной премии «Хрустальный компас». В данном проекте были обобщены все сделанные гидрографами открытия на архипелагах Новая Земля и Земля Франца-Иосифа в 2015-2018 гг.

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