Северный флот вывез весь металлический мусор, собранный экологическим подразделением на острове Кильдин

Силы Северного флота вывезли весь металлический мусор, собранный экологическим подразделением на острове Кильдин в Баренцевом море. С июля по конец октября текущего года с острова вывезено более 570 тонн металлолома.

Грузовики с мусором с острова вывозились на большом десантном корабле «Александр Отраковский» и малых десантных катерах Кольской флотилии разнородных сил Северного флота. На острове военнослужащие объединения, в том числе подразделения ликвидации экологического ущерба, загружали в грузовики собранный металлический мусор. Погрузка грузовых автомобилей с металлоломом в твиндек десантного корабля и на малые десантные катера была проведена на восточном побережье острова, позволяющем подойти вплотную к берегу. Выгрузка техники была осуществлена также способом «на упор» в губе Грязная Кольского залива для последующей доставки к месту утилизации на материке.

Как сообщает пресс-служба Северного флота, работа по экологической очистке территории острова Кильдин от лома цветных и чёрных металлов началась в июне 2017 года. Всего с острова Северным флотом вывезено более 964 тонн металлического лома — остовы военных машин на колесном и гусеничном ходу, фрагменты стальной металлической аэродромной полосы, бочки, трубы и проволока, оставленные на острове до 90-х годов минувшего столетия.

Фото: https://function.mil.ru/news_page/country/more.htm?id=12444391@egNews