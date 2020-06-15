Северный флот завершил госыспытания нового гидрографического судна «Николай Скосырев»

На Северном флоте завершились государственные ходовые испытания малого гидрографического судна «Николай Скосырев», построенного на судостроительном заводе «Вымпел» в Рыбинске (Ярославская область). Они продолжались в течение двух недель в Кольском заливе и Баренцевом море.

В ходе испытаний были проверены ходовые и мореходные качества судна, работа его грузоподъемного устройства, гидрографического вооружения, оценены его возможности по установки навигационного оборудования. Также был протестирован рабочий плашкоут, которым оснащено судно.

Испытания в Баренцевом море проходили в течение четырех суток. По отзывам гидрографов Северного флота, новое судно успешно справилось со всеми поставленными задачами.

Как сообщает пресс-служба СФ, 14 июня состоялось подписание приёмного акта. Документ подписали председатель приёмной комиссии от Главного командования ВМФ капитан 1 ранга Андрей Егоров и капитан судна Николай Иоцу. Торжественный подъём флага на гидрографическом судне будет приурочен к одному из ближайших праздников или памятных событий.