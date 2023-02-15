Северный флот завершил участие во Всероссийской акции «Фронтовая открытка»

Более 1,5 тысячи поздравительных открыток с Днём защитника Отечества направлено военнослужащим Северного флота, участвующим в специальной военной операции. Поздравления готовились в ходе Всероссийской акции «Фронтовая открытка», которая проходила с 1 по 15 февраля, школьниками, кадетами, воспитанниками Мурманского филиала Нахимовского военно-морского училища и представителями молодежных общественных организаций.

Кроме того, военнослужащие объединений, соединений и воинских частей Северного флота проводили «Уроки мужества», на которых рассказывали школьникам о том, как сегодня свой долг по защите Отечества выполняют военнослужащие флота, проявляя мужество и героизм.

В Мурманском филиале НВМУ перед нахимовцами старших курсов выступили офицеры соединений противолодочных и ракетных кораблей Северного флота, авиационных полков армии ВВС и ПВО, других структурных подразделений флота.

В ходе «Уроков мужества», на которых нахимовцы готовили поздравительные открытки, были показаны видеокадры, снятые на передовой, на которых военнослужащие Российской армии, не скрывая своих эмоций, читали вслух детские письма и пожелания. Ребятам было предложено подготовить поздравления бойцам, которые участвуют в специальной военной операции.

Аналогичные мероприятия с участием офицеров Кольской флотилии разнородных сил Северного флота состоялись в Североморском кадетском корпусе.

Офицеры-подводники и офицеры армии ВВС и ПВО провели встречи со школьниками и юнармейцами из подшефных классов в общеобразовательных учреждениях, которые находятся в гарнизонах базирования.

Как сообщает пресс-служба СФ, в рамках акции «Фронтовая открытка» на Северном флоте для военнослужащих, участвующих в специальной военной операции, также были собраны сувениры ручной работы. Открытки и сувениры будут доставлены до адресатов ко Дню защитника Отечества.

Фото: https://function.mil.ru/news_page/country/more.htm?id=12454747@egNews