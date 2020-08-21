Северный флот завершит формирование группировки вспомогательных судов и ледоколов в 2028 году

В 2028 году в арктическом регионе завершится формирование группировки вспомогательных судов и боевых ледоколов. За этот период в состав Северного флота войдёт и немало новых боевых кораблей. На сегодня СФ представляет собой самый мощный и самый активный флот России.

О том, во что превратится морская арктическая группировка РФ к концу 2020-х годов и какими возможностями она будет располагать, пишут «Известия».

В настоящее время на в Санкт-Петербурге строятся два патрульных корабля ледового класса проекта 23550 – «Иван Папанин» и «Николай Зубов». Они способны решать задачи и боевого корабля, и ледокола, и буксира. При этом они несут широкий спектр систем, включая и артиллерию, а также вертолёты и штурмовые катера. На кораблях могут размещаться и контейнерные системы оружия, так что они смогут стать полноценными боевыми кораблями.

Какие задачи могут стоять перед такими кораблями? Прежде всего это воспрещение несанкционированных переходов иностранных боевых кораблей в водах Северного морского пути. Кроме того, необходимо обеспечивать горюче-смазочными материалами корабли, а также развернутые и разворачиваемые аванпосты и гарнизоны на территориях Северного Ледовитого океана.

В начале 2020 года состав Северного флота пополнил средний танкер проекта 23130 «Академик Пашин». Он стал не только первым построенным для ВМФ танкером за несколько десятилетий, но и получил всё необходимое для работы в арктических условиях. Вслед за «Пашиным» состав Северного флота пополнят ещё несколько похожих судов.

Во Владивостоке строятся два малых танкера проекта 03182. Их создают по концепции многоцелевой платформы арктических судов для транспортировки различных видов грузов, а также для участия в поисково-спасательных и аварийных работах.

Для обеспечения развертывания кораблей и подводных лодок нужны и простые ледоколы. Первый из них - проекта 21180, «Илья Муромец» - уже пополнил состав Северного флота. Для камчатской группировки Тихоокеанского флота строится ледокол «Евпатий Коловрат». Помимо основной задачи прокладывания пути во льдах они могут решать и широкий спектр других, таких как снабжение, научная деятельность и так далее.

Санкционная война внесла серьёзные коррективы в графики строительства кораблей и судов. Так, крайне нужные для создания различных подводных систем связи и наблюдения кабельные суда «Волга» и «Вятка» застряли на стапелях завода «Залив». России предстоит решить вопрос создания средств прокладки подводных кабелей.

ВМФ России планирует развернуть новые роботизированные боевые системы для действий под водами Арктики. Одна из них известна как «Гармония». Её задачами станет развертывание наблюдения за подводными объектами. Она обеспечит защиту и российских ПЛАРБ, и территорий от внезапного запуска крылатых ракет из-под воды. Для её развертывания строятся суда проекта 20180 и его вариантов.

Для действий в арктических условиях создают и разрабатывают и другие корабли и суда. Причем строящиеся вспомогательные суда многофункциональны и способны решать широкий круг задач.

Пограничная служба России заказала себе два патрульных корабля ледового класса проекта 23550. В советское время пограничный флот рассматривался прежде всего как резерв ВМФ на случай войны. Поэтому пограничники получали практически те же корабли, что и военные моряки, что их не очень устраивало. Например, избыточное ракетное и минно-торпедное вооружение совершенно не требовалось для задач охраны госграницы в мирное время. В постсоветский период пограничники стали заказывать себе те корабли, которые им нужны, имеющие мало общего с кораблями нового российского флота.

В ближайшее время на Северном флоте начнутся испытание контейнерных систем вооружений и технических средств. Они имеют важнейшее значение для обеспечения судов различных гражданских ведомств в мобилизационный период. В результате, имея запас контейнерных систем, можно в особое время существенно увеличить боевой состав Северного флота.

Стоит особо обратить внимание на комплексный подход Минобороны и командования ВМФ к решению тех или иных глобальных задач. И в случае Арктики ведётся создание широкого спектра систем, позволяющих в ближайшее время создать всесторонний контур безопасности этих широт. В этом списке и системы дальнего обнаружения разнообразных надводных, подводных и воздушных целей, и создание ПВО, и обучение войск действиям в холодных климатических условиях, и многое другое. И важнейшим компонентом становится новый ледокольный военный флот, пишут «Известия».