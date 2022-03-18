«Северный характер» готовится к «ИНКультуре»

Подготовка к Форуму «Северный характер: ИНКультура» вышла на финишную прямую. Уже сверстана программа мероприятий, а большинство спикеров подтвердили свое участие. Международный Форум искусства и кино «Северный характер: ИНКультура» пройдёт в Мурманске 13 и 14 апреля.

Форум поможет людям с особенностями здоровья проявить свои творческие способности, даст возможность обсудить проблемы доступной среды в учреждениях культуры региона и обменятся опытом с коллегами из других городов.

Среди медийных участников форума - известный по фильму «Реальные пацаны» актер Антон Богданов. Он представит в Мурманске свой фильм «Нормальный только я» (12+). Это комедия, в которой наравне с обычными актерами играют дети с особенностями здоровья. Также организаторы Форума ждут питерского художника с ограниченными возможностями Ивана Галаничева, который привезет в Мурманск выставку своих картин.

В программе Форума: панельная дискуссия «Возможности личностной реализации человека с ограниченными возможностями», круглый стол «Проблемы вовлечения людей с ОВЗ в культурную жизнь региона», кинофестиваль «Северный Характер: ИНКультура», выставки художников и фотографов в Мурманске и на севере Швеции, мастер-классы, дискуссии и концерт.

Основной площадкой форума станет Дворец культуры и народного творчества имени С.М. Кирова. Именно здесь пройдёт большая часть концертов, мастер классов, просмотры фильмов.

Информацию и новости по Форуму публикуются на сайте: https://www.northchar.ru/sevharink