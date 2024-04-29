«Северный хоровод. Одна семья»: в Мурманске прошел фестиваль национальных культур
В областном центре на набережной Семёновского озера прошёл фестиваль национальных культур «Северный хоровод. Одна семья», приуроченный к 85-летнему юбилею Ленинского округа города Мурманска.
Яркое событие призвано объединить народы и познакомить северян с культурным разнообразием большой страны.
Как сообщает администрация города Мурманска, самодеятельные коллективы горда продемонстрировали свои таланты в различных номинациях: вокальный жанр, народная хореография, народная-сценическая хореография, народный фольклор и обряды, традиционные ремесла и национальная кухня.
Для гостей праздника также была организована дегустация национальных блюд.
Территория проведения фестиваля была обновлена по федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды».
Фото: https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=27268&page=1