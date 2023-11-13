Северный коридор просматривается от Мурманска до Владивостока, или Кредитная нагрузка в части финансирования проектов «Атомфлота» только растёт

Заместитель директора Дирекции Северного морского пути госкорпорации «Росатом» Максим Кулинко в авторской колонке для ИАА «ПортНьюс» о поручении президента России Владимира Путина сформировать предложения по созданию единого морского транспортного коридора для перевозки грузов между морскими портами Северо-Западного и Дальневосточного федеральных округов, а также для транзита экспортных грузов по Северному морскому пути.

- Проработка вопросов создания Северного морского транспортного коридора, проходящего через трассы Северного морского пути (СМП), ведётся достаточно давно. В 2017 году в качестве ответственного секретаря Государственной комиссии по вопросам развития Арктики я готовил доклад от председателя правительства Российской Федерации президенту Российской Федерации В.В. Путину с предложениями по развитию Северного морского транспортного коридора (СМТК) как морской магистрали, включающей в себя акваторию СМП, порты и судоходные пути Баренцева, Белого и Печорского морей на западном фланге и Карского, Лаптевых, Восточно-Сибирского, Чукотского и Берингова морей на восточном фланге.

Мы также обращали внимание на то, что создание такого ритмично работающего транспортного коридора для обеспечения гарантированной круглогодичной проводки судов по СМП, должно сформировать в перспективе принципиально новую транспортную конфигурацию Евразийского континента, укрепив позиции России на глобальном уровне.

Кроме того, эффективно работающий СМТК позволит оптимизировать расходы перевозчиков (в том числе, расходы недропользователей), выполняющих рейсы в страны Азиатско-Тихоокеанского региона, активизировать развитие инвестиционных проектов на сухопутных территориях, прилегающих к СМТК.

Согласие президента на проработку указанных в докладе вопросов было получено в адрес правительства. Кроме того, было поручено сосредоточить ряд компетенций, в том числе в сфере судоходства, развития инфраструктуры, безопасности мореплавания, а также обеспечения необходимых при этом сервисов в рамках одного инфраструктурного оператора (Росатома) с возложением на него функций по оказанию госуслуг в области морской деятельности и управлению госимуществом в рамках СМП.

Мы всегда выступали за комплексное развитие логистических маршрутов нашей страны, основанное на их историческом восприятии, а также на подходе, позволяющем консолидировать ответственность за развитие ряда областей морского коридора в рамках «одного управленческого окна». Ведь не секрет, что многим Севморпуть представляется как морская магистраль вдоль всего Арктического побережья России: от Мурманска до Камчатки. Однако, согласно Кодексу торгового мореплавания, границы СМП гораздо уже, и многие крупные северные порты просто выпадают из-под единого регулирования, или, другими словами, единого центра управления комплексным развитием и безопасным судоходством по СМТК.

В этой связи выполнение ноябрьского поручения президента о предложениях по созданию единого морского транспортного коридора для перевозки грузов между морскими портами Северо-Западного и Дальневосточного федеральных округов и для транзита экспортных грузов по Северному морскому пути потребует решения ряда важных задач.

Самое главное - это обеспечение круглогодичного и безопасного судоходства, что невозможно без усиления действующей атомной ледокольной группировки. При этом в настоящее время, с учётом сложившихся условий, пересматриваются цены на строительство новых атомных ледоколов, что требует принятия иных подходов к финансированию (возможно, тарификации) ледокольных услуг. Прорабатываются разные варианты: субсидирование процентной ставки по привлеченным кредитам для строительства новых ледоколов, субсидии из средств федерального бюджета для снижения будущих тарифов обеспечения ледокольных услуг.

Возможно, следует оценить возможность возвращения механизмов, аналогичных «потонному сбору» для финансирования проектов развития ледокольного флота.

Сегодня важно правильно расставить акценты в вопросах тарификации ледокольных проводок, ведь кредитная нагрузка в части финансирования проектов «Атомфлота» только растёт. Интерес к транзитным перевозкам по СМП неуклонно растёт; только в этом году перевезено свыше 2 млн тонн транзитных грузов. Поэтому прогноз потребности в ледоколах для работы на Севморпути может быть пересмотрен в сторону его увеличения.

Таким образом, исходя из поручений президента, единый транспортный коридор целесообразно выстраивать от Мурманска до Владивостока. Его потенциал даст импульс к формированию прямого маршрута, связывающего азиатские рынки с северо-атлантическими и европейским.

Фото предоставлено пресс-службой ОАО «ММП».