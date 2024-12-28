«Северный кураж» - фестиваль талантливых танцоров

Вот уже в третий раз в Мурманском областном Дворце культуры им. С.М. Кирова радушно распахнёт свои двери для самых талантливых танцоров Мурманска и всего региона, вовлекая их в завораживающий мир искусства танца, фестиваль танца «Северный кураж».

Зрители смогут насладиться множеством захватывающих танцевальных номеров, представляющих разнообразные стили и жанры, а лучших из них определят члены жюри, люди, которые не понаслышке знают, что такое сценическое искусство. Каждый номер — это отдельная история, исполненная талантом, упорством и любовью к танцу.

«Кировка» приглашает каждого стать частью этого яркого события, оценить эмоции, страсть и креативность, которые наполнят зал. Погрузитесь в атмосферу танца, почувствуйте энергетику и вдохновение.

1 февраля — «взрослый день» фестиваля, который начнётся в 12.00.

2 февраля — «детский день», который также начнётся в 12.00. (6+)

Фото: https://vk.com/odkkirova?z=photo-23902826_457293274%2F62dc98b32359a86518