«Северный Кураж» на сцене «Кировки» растянется на два дня

В 13 и 14 февраля в «Кировке» пройдёт двухдневный фестиваль танца «Северный Кураж». Это событие, которое порадует творческую душу и подарит незабываемые эмоции, обещают сотрудники Мурманского областного Дворца культуры имени С.М. Кирова.

3 февраля - день детского отделения. В этот день гости «Кировки» увидят множество ярких танцевальных выступлений, исполненных юными талантами. Начало конкурсного дня в 13.00.

А 4 февраля – в день взрослого отделения гостей фестиваля ждут выступления танцоров постарше. Начало конкурсного дня в 14.00.

Фото: https://vk.com/odkkirova?z=photo-23902826_457280377%2Fwall-23902826_24711