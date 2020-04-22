Северный Ледовитый океан избавится ото льда ещё до 2050 года

Озвучен неблагоприятный прогноз для Арктики. Уже к 2050 году лёд в Северном Ледовитом океане будет полностью таять летом и появляться снова к зиме.

Такой прогноз озвучили ученые 21-го исследовательского института со всего мира под руководством Дирка Нотца из Гамбургского университета в Германии. Их работа опубликована в «Geophysical Research Letters».

Исследователи проанализировали 40 различных климатических моделей, отображающих возможные изменения в Арктике с учётом разных объёмов выбросов углекислого газа в атмосферу.

Как и ожидалось, в компьютерных симуляциях при высоких уровнях выбросов лёд в Арктике летом быстро таял. Но неожиданно оказалось, что даже при существенном сокращении выбросов он тоже будет полностью исчезать в тёплое время года.

- Если мы быстро и существенно снизим глобальные выбросы и удержим глобальное потепление ниже 2 градусов Цельсия по сравнению с доиндустриальным уровнем, арктический морской лёд все равно будет исчезать летом, это начнёт происходить ещё до 2050 года. Это действительно нас удивило, - Дирк Нотц, руководитель исследования.

В настоящее время Северный полюс покрыт морским льдом круглый год. Каждое лето площадь морского ледяного покрова уменьшается, а зимой снова растёт. Вследствие глобального потепления покрытые льдом площади Северного Ледовитого океана за последние несколько десятилетий быстро сократились. Это существенно влияет на экосистему и климат Арктики. Морской лёд - среда обитания белых медведей и тюленей. Отражая солнечный свет, он защищает Арктику от перегревания, пишет pogoda.mail.ru.