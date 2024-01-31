Северный морской город - источник вдохновения для мастеров лоскутного шитья

В Мурманском областном художественном музее открылась выставка «Лоскуточки, лоскутики», посвящённая 30-летию народного самодеятельного коллектива клуба «Лоскутное шитьё».

На выставке «Лоскуточки, лоскутики» представлено 48 авторских и коллективных работ, выполненных как в традиционных техниках и мотивах лоскутного шитья, так и в современных: колодец, квадрат в квадрате, мельница, витраж, конвергенция, барджелло, аппликация.

Как пишет vk.com/murmanculture, источником вдохновения для мастеров лоскутного шитья стал наш северный морской город.

Клуб «Лоскутное шитьё» создан в 1994 году в Мурманском областном Центре художественных ремёсел. Он объединяет увлеченных и талантливых людей, успешно решает задачу сохранения, развития и популяризации декоративно-прикладного искусства лоскутного шитья.

Выставка будет работать по 25 февраля.

Фото: https://vk.com/murmanculture?z=photo-139605315_457271607%2Fwall-139605315_25640