Северный морской путь – одна из ключевых тем VIII Восточного экономического форума во Владивостоке

С 10-го по 13 сентября во Владивостоке на территории кампуса Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) проходит VIII Восточный экономический форум. ВЭФ – ключевая международная площадка для создания и укрепления связей российского и мирового инвестиционного сообщества, всесторонней экспертной оценки экономического потенциала российского Дальнего Востока, представления его инвестиционных возможностей и условий ведения бизнеса на территориях опережающего развития.

Многие вопросы, которые обсуждаются экспертами на форуме касаются и Мурманской области, например, специальный представитель «Росатома» по вопросам развития Арктики Владимир Панов в ходе вчерашней сессии «Мировой транспортный северный путь» заявил, что перевозка грузов по СМП за 8 месяцев выросла на 1,5% - до 23 млн тонн, на маршрут возвращаются транзитные грузы. По его словам, в этом году Северный морской путь продолжает развиваться и уже начался рост объёмов перевозок по сравнению с прошлым годом. Однако, важно то, что в этом году на СМП вернулся транзит, исчезнувший в прошлом году в связи с введением санкций.

«За несколько недель летне-осенней навигации уже перевезли более 1 млн тонн транзитных грузов по Северному Ледовитому океану. На СМП пошёл груз из Балтики в направлении Азии. Есть высокая вероятность, что объемы транзита по СМП обновят в этом году исторические максимумы», - сказал Панов.

Он напомнил, что на СМП есть большая ниша товаров, которые сегодня идут в Россию и Европу автомобильным и железнодорожным транспортом. Из 22 категорий товаров 15 можно перевозить круглогодично, в том числе автомобили, технику, товары народного потребления, мебель, электронику. Под температурные ограничения попадают такие узкие категории, как лекарства, косметика, масла и присадки для двигателей, часть продовольственных товаров.

«В эту навигацию мы везём российскую продукцию из портов Северо-Запада по СМП - это нефть и газ. Однако в ближайшем будущем поедут контейнерные грузы. Идёт активная работа по формированию международной контейнерной линии по СМП. Сейчас идёт предметная работа по номенклатуре возможных для перевозки грузов, с точки зрения температуры хранения и температурных минимумов в Арктике», - отметил Владимир Панов.

А во время обсуждения темы «Логистика перемен. Мировой транспортный северный путь» в ходе Восточного экономического форума вице-президент по федеральным и региональным программам ПАО «ГМК «Норильский никель» Андрей Грачев сообщил, что «Норникель» рассчитывает с 2024 года увеличить объём перевозки грузов по СМП до 2,4 млн тонн ежегодно.

По его словам, объём перевозок по СМП грузов компании в 2021-2022 годах превышал 2 млн тонн за год. При этом «Норникель» планирует перевозить 400-600 тысяч тонн грузов по восточному коридору СМП.

«Компания считает возможным развитие маршрута через восточную часть СМП, которая снимает риски и обеспечивает нам возможность прямых поставок продукции в Китай. По нашим оценкам, наш совокупный грузопоток по восточной части СМП мог бы составить 400-600 тысяч тонн грузов (в год)», — заявил Андрей Грачев.

Фото: https://vk.com/wall-197082343_2275?z=photo-197082343_457243362%2Fwall-197082343_2275