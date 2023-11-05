Северный морской путь будет почти круглогодично охранять боевой ледокол «Иван Папанин»

Его выделят 14-й бригаде противолодочных кораблей Северного флота, пишут ura.news.

«В Минобороны РФ приняли решение обеспечить почти круглогодичное присутствие кораблей ВМФ в Арктике, в акватории СМП. Для решения этой задачи 14-я бригада противолодочных кораблей Кольской флотилии Северного флота в ближайшее время получит ледокол «Иван Папанин». Он обеспечит деятельность боевых кораблей в самых сложных погодных условиях», — пишут «Известия» со ссылкой на информированного источника в ведомстве.

Ледокол поможет вести патруль акватории СМП большую часть года, кроме периодов, когда арктические воды покрыты плотным ледяным покровом. В бригаду, которая получит ледокол, входят четыре противолодочных корабля — «Североморск», «Вице-адмирал Кулаков», «Адмирал Чабаненко» и «Адмирал Левченко».

Фото: https://structure.mil.ru/