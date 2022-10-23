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Мурманская область. Арктика (16+)23.10.22 12:00

Северный морской путь должен стать вторым глобальным транспортным коридором - Юрий Трутнев

22 октября в Амурской области на космодроме «Восточный» заместитель председателя правительства – полномочный представитель Президента в ДФО Юрий Трутнев провёл совещание по вопросу создания арктической спутниковой группировки в целях безопасности судоходства по Северному морскому пути.

Открывая совещание, Юрий Трутнев отметил, что в сегодняшней ситуации, когда значительная часть грузопотоков развернулась на восток, Северный морской путь играет стратегическую роль для развития экономики страны, он может взять часть грузов с Восточного полигона и таким образом улучшить результаты для экономики страны. «Северный морской путь должен стать вторым глобальным транспортным коридором, забирая часть грузов Суэцкого канала, потому что он значительно короче», – сказал вице-премьер.

Как сообщает government.ru, Юрий Трутнев напомнил, что Президент России Владимир Путин поставил задачу к 2024 году увеличить объём перевозок по Северному морскому пути до 80 млн тонн в год. Для реализации этой задачи правительством принят план развития Северного морского пути до 2035 года, который включает в себя более 150 мероприятий. Среди них – расширение и модернизация ледокольного флота, обновление портовой инфраструктуры, обеспечение безопасности и навигации судов, создание арктической спутниковой группировки.

По словам главы «Роскосмоса» Юрия Борисова, госкорпорация рассматривает обеспечение Северного морского пути как свой самый приоритетный проект. «Спланирован график разработки и запуска спутниковой группировки, определены ответственности. Финансирование в полном объёме выделено, – подчеркнул он. – Необходимо исключить сдвижки вправо, чтобы в срок обеспечить всеми услугами наших потребителей».

В рамках создания арктической орбитальной спутниковой группировки к 2024 году на орбиту должно быть выведено два космических аппарата «Арктика-М», которые будут предоставлять данные о гидрометеорологической обстановке в высоких широтах, а также три космических аппарата радиолокационного наблюдения: два КА «Кондор-ФКА», один КА «Обзор-Р». К 2026 году – четыре спутника «Экспресс-РВ» для предоставления широкополосного доступа к сети Интернет в российской Арктической зоне.

«Без создания арктической спутниковой группировки безопасное прохождение судов по Северному морскому пути не представляется возможным. Эта работа ведётся, на днях состоится запуск серии спутников, которые должны работать на инфраструктуру этого глобального транспортного коридора. Работа «Роскосмоса» организуется эффективно. Отставания, которые существовали, сокращаются, и сроки запуска космической группировки на всех её направлениях сокращены», – отметил Юрий Трутнев.

Обсуждалось расширение системы мониторинга ледяного покрова и гидрометеорологической обстановки. Было отмечено, что благодаря успешному запуску космического аппарата «Арктика-М» №1 в феврале 2021 года у Росгидромета появилась возможность получать оперативную информацию о состоянии атмосферы и подстилающей поверхности по всему Арктическому региону с высокой временной периодичностью.

На совещании также было принято решение о развёртывании спасательных центров для обеспечения безопасности судоходства на Северном морском пути на базе МЧС России.

 

Фото: http://government.ru/news/46865/

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