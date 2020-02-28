Северный морской путь находится под надёжной защитой – Сергей Шойгу

Российские Вооруженные силы сформировали в Арктике в составе Северного флота ещё одну дивизию ПВО, сообщил министр обороны Сергей Шойгу на заседании коллегии оборонного ведомства. По его словам, Северный морской путь находится под надёжной защитой.

Ежегодно Северный флот отрабатывает с ВДВ, ВКС и Силами специальных операций «оборону важных промышленных объектов и защиту экономических интересов России в Арктической зоне».

«Мы заложили там надёжный фундамент для создания военной инфраструктуры. На островах арктических архипелагов построены не имеющие аналогов в мире административно-жилые комплексы, в которых военнослужащие несут боевую службу, боевое дежурство на ротационной основе».

В ближайшее время Северный флот получит первый атомный ракетный крейсер нового проекта «Борей-А» «Князь Владимир» и фрегат «Адмирал Касатонов», а до конца года — ещё четыре надводных корабля, подлодки и катера, добавил Шойгу. «Всего до конца года поступит более 180 единиц вооружения и военной техники, адаптированных к применению в суровых условиях Арктики», - заключил министр.