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Мурманская область. Арктика (16+)04.05.22 16:30

Северный морской путь необходимо переориентировать

Антироссийские санкции не повлияли на перевозки по Северному морскому пути. В 2022 году планируется перевезти по СМП 32 млн тонн грузов.

Как пишут «Известия», ссылаясь на «Росатом», на фоне антироссийских санкций РФ и другие страны начинают искать иные пути для транспортировки грузов. Одной из таких альтернатив может стать Северный морской путь, проходящий в арктических водах РФ от Мурманска до Чукотки.

Как сообщили в пресс-службе «Росатома», грузопоток по СМП в последние годы стабильно растёт: по итогам 2021 года общий объём перевозок по СМП составил 34,9 млн тонн, хотя плановое значение в паспорте федерального проекта «Развитие Северного морского пути» - 31 млн тонн; план в 2022 г. - 32 млн тонн. При этом к 2024 году грузопоток по СМП должен вырасти в 2,5 раза и составить 80 млн тонн в год. В перспективе до 2030 года грузопоток может вырасти и до 110 млн тонн.

Говоря о том, как повлияет на развитие Севморпути уход с российского рынка таких игроков, как крупнейшая в мире транспортная компания «Maersk», в «Росатоме» заявили, что ни одна крупная транспортная иностранная компания не осуществляла перевозки по СМП.

Растёт интерес Китая к Севморпути - Поднебесная регулярно осуществляет перевозки по этому маршруту. «Китайские коллеги считают СМП перспективным транспортным морским коридором», - резюмировали в корпорации. Китайская судоходная компания «COSCO SHIPPING» в период летне-осенней навигации 2020 года выполнила 11 рейсов в акватории СМП, а в 2021 году - уже 14.

Ледокольную проводку судов по Севморпути осуществляет «Атомфлот». Главное направление деятельности атомного ледокольного флота - обеспечение крупнейших арктических углеводородных проектов. Мегапроект «Ямал СПГ» стал драйвером развития инфраструктуры на Ямальском полуострове и в акватории СМП.

В «Атомфлоте» считают, что сезонная контейнерная линия в акватории СМП имеет все шансы работать на регулярной основе, но при условии обеспечения доставки грузов в обе стороны.

Говоря о влиянии санкций и запрета на поставки в РФ ряда комплектующих, в «Атомфлоте» заверили, что «строительство всех атомных ледоколов обеспечено финансированием в полном объёме, который закреплён в контрактных обязательствах».

Профессор кафедры регионоведения международных отношений и политологии САФО Константин Зайков в беседе с «Известиями» отметил, что главная задача правительства России по СМП - обеспечить проводку караванов, поскольку в ближайшее время начнётся «перестройка логики движения грузов». По его словам, экспорт по СМП в основном шёл в западном направлении, и в текущей ситуации необходимо будет поставки переориентировать на восток. Чтобы увеличить транзит и привлекательность СМП для иностранных компаний, нужно наладить инфраструктуру, коммуникации, обеспечить логистику. Это национальный приоритет, подчеркнул эксперт.

 

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