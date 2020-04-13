Северный морской путь расширят до коридора

К 2035 году правительство РФ и дирекция Северного морского пути планируют создать так называемый Северный морской транзитный коридор (СМТК), в который, помимо портов СМП, войдут ещё порты Мурманск, Архангельск, Онега, Кандалакша – на западе и Петропавловск-Камчатский – на востоке.

«Нам необходимо обеспечить регулярность и предсказуемость перевозок. Стоимость прохождения СМП за счёт государственной поддержки должна быть чуть ниже стоимости южного маршрута, по крайней мере в первые годы. Важно, чтобы транспортные компании и грузоотправители поверили, что по СМП можно перевозить грузы безопасно и точно в срок. Мы начали проработку проекта создания регулярной контейнерной линии между Мурманском и Петропавловском-Камчатским, до которых из Европы и Азии грузы будут доставляться фидерными судами, там консолидироваться на отечественных контейнеровозах и доставляться под гарантии государства», – сообщил замглавы Минвостокразвития А. Крутиков.

Арктические регионы хотят присоединиться к проекту. Так, губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко выступил с инициативой создать у Сахалина точку разворота СМП.

«Мы находимся на пересечении деловых и туристических маршрутов. <…> Сахалин может стать точкой разворота Северного морского пути. Надо сделать так, чтобы транспортируемый груз доставлялся на остров, перегружался и дальше шел в страны Юго-Восточной Азии», – приводит слова губернатора его пресс-служба.

Сейчас область ведёт работу с Минвостокразвития по включению региона в технико-экономическое обоснование развития СМП на ближайшие годы. На областном инвестиционном совете В. Лимаренко отметил, что на Сахалине необходимо модернизировать портовую инфраструктуру: должны появиться один или несколько мощных глубоководных портов, в которых будут обрабатываться крупные суда, это создаст дополнительные условия для развития бизнеса, который связан с переработкой газа, нефти, угля, рыбы. На сегодняшний день региональные власти сформировали пакет из 15 масштабных инвестиционных проектов.

На Сахалине планируют создать индустриальные парки для нефтегазового, строительного, агропромышленного комплексов, развернуть медицинский и цифровой кластеры, модернизировать энергетику и жилищно-коммунальное хозяйство. «До конца 2025 года остров должен стать крупным логистическим центром с современными портами и развитой сетью аэродромов, – сообщили в региональном правительстве. – В порту Корсаков планируется провести работы по дноуглублению, продлить морской причал. В морской гавани должны появиться складские контейнеры класса А площадью 160 тысяч кв. метров».

В проекте СМТК планирует принять участие и группа «Дело». Компания собирается заняться мультимодальными транзитными контейнерными перевозками совместно с «дочкой» «Росатома». Для этого ещё в конце прошлого года госкорпорация выкупила 30% в уставном капитале компании.