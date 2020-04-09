Северный морской путь сегодня неконкурентоспособен - Минвостокразвития

Северный морской путь (СМП) сегодня неконкурентоспособен, заявил в интервью «ПортНьюс» заместитель министра по развитию Дальнего Востока и Арктики Александр Крутиков.

«По Северному широтному ходу (СШХ)-2 с вывозом грузов через Сабетту решение не принято. Здесь много нюансов связано с тем, кто будет собственником новой инфраструктуры, и вообще со способностью Сабетты переваливать иные виды грузов при наращивании отгрузок СПГ и соответствующих ограничениях. Транспортный потенциал порта точно есть, но это не самая ближайшая перспектива. Скорее, лет через десять, - сказал Александр Крутиков. - Надо честно признать, что Северный морской путь сегодня неконкурентоспособен. Очень многие инфраструктурные задачи не решены, нет необходимой инфраструктуры, связанной с безопасностью мореплавания, связью, навигацией. Ещё очень много предстоит сделать. Однако по мере решения этих задач к северной магистрали будет всё больше внимания у других регионов».