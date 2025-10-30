Северный рубеж: утверждены комплексные планы развития Арктики

Как редакция «Арктик-ТВ» уже сообщала, правительство РФ одобрило масштабную программу развития поселений, расположенных в Арктической зоне. Глава правительства Михаил Мишустин на рабочем совещании с вице-премьерами сообщил, что данная инициатива реализуется по поручению президента Владимира Путина. В рамках проекта на выполнение соответствующих мероприятий планируется выделять не менее 5% от общего бюджета, предназначенного для развития регионов. Как план развития будет способствовать экономическому росту и улучшению инвестиционного климата в этих территориях, разбирались «Известия».

Системная работа

В девяти регионах утверждены долгосрочные планы развития опорных пунктов Арктики, сообщил «Известиям» заместитель председателя правительства РФ, полномочный представитель президента РФ в ДФО Юрий Трутнев. Объём необходимого финансирования 516 мероприятий долгосрочных планов составляет 2,9 трлн рублей, из которых 60% — внебюджетные источники.

Более 500 мероприятий, предусмотренных долгосрочными планами, по его словам, будут реализовываться до 2035 года. Их основная цель — достижение национальных ориентиров, обозначенных в майском указе президента 2024 года.

Среди главных целей — улучшение качества городской и природной среды с ростом на 30% к 2030 году и на 60% к 2036-му, увеличение инвестиций в основной капитал на 60% к 2030 году, а также повышение доли туристической отрасли в валовом внутреннем продукте страны до 5% к 2030 году.

«Будет осуществлено обновление жилищного фонда, строительство промышленных, научных, транспортных, образовательных и культурных объектов, благоустройство территорий, модернизацию коммунальной, экологической, туристической и спортивной инфраструктуры.

Социальная среда

Предусмотрено проведение ряда мероприятий, из которых 22% относятся к сфере здравоохранения и научно-образовательной деятельности. В рамках медицинского направления запланирован капитальный ремонт детской поликлиники в посёлке Тикси и строительство третьего корпуса Иультинской районной больницы в Чукотском автономном округе. В сфере образования будет создан межвузовский кампус «Арктическая звезда» в Архангельске и университетский кампус мирового уровня на базе Мурманского арктического университета.

«19% планируемых мероприятий направлены на создание спортивной и культурной инфраструктуры. Создадим историко-культурный парк «Колыбель российского флота» в Мурманске, Дом культуры в рабочем посёлке Искателей в Ненецком автономном округе, осуществим модернизацию стадиона «Труд» в Архангельске», — уточнил Юрий Трутнев.

В каких направлениях планируют развивать регион

Особое внимание, по его словам, уделено развитию транспортной и коммунальной инфраструктуры. Планируется модернизация коммунальных систем в Кеми и Мончегорске, строительство автомобильной трассы Колыма – Омсукчан – Омолон – Анадырь на территории Чукотки, а также реконструкция аэропортов в Воркуте и Салехарде.

В список ключевых населённых пунктов Арктической зоны, играющих стратегическую роль в развитии региона и обеспечении логистики Северного морского пути, вошло 19 агломераций, заявил «Известиям» министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков. Для них подготовлены детальные мастер-планы дальнейшего развития.

«Мастер-планы разрабатывались с учётом мнения жителей. Северян в первую очередь волнуют вопросы здравоохранения (57%), инфраструктуры (43%), культуры, спорта и досуга (25%). Эти вопросы стали приоритетными при разработке проектов долгосрочных комплексных планов социально-экономического развития до 2035 года», — рассказал министр.

Геополитический момент

Арктика имеет большое значение с точки зрения геополитики, экономики и социального развития, а главная цель — улучшение качества жизни местного населения, сказал «Известиям» старший научный сотрудник Института региональной экономики и межбюджетных отношений Финансового университета при правительстве РФ Андрей Жуковский.

Наличие плана развития региона, по его словам, облегчает инвесторам планирование своей деятельности, поскольку он определяет приоритетные направления, проблемные зоны и меры поддержки. Инвестиции в Арктику станут основой устойчивого роста, создадут новые рабочие места и поспособствуют развитию производств с высокой добавленной стоимостью, ориентированных на внутренний рынок и экспорт.

Согласно указу Президента РФ от 7 мая 2024 года №309, в Арктике будут развиваться ключевые направления социальной сферы, включая формирование логистической системы для интеграции региона с Севером, Сибирью и Дальним Востоком, напомнил эксперт. Особенно важна транспортная связанность на фоне импортозамещения в авиастроении и появления новых самолетов, что усилит межрегиональное сообщение.

В арктических регионах России уровень врачебной обеспеченности на 20% выше среднего по стране, однако сохраняется серьезная проблема территориальной доступности медицинских центров.

— В принятом документе есть хороший инструментарий для решения данной непростой задачи, которая, безусловно, несёт в себе большую социальную значимость и смежные преимущества, например — повышение инвестиционной и деловой привлекательности территории, так как если мы завезём большое количество высококвалифицированных специалистов, откроем предприятия, где они могли бы работать, им, безусловно, понадобятся медицина в шаговой доступности и адекватная транспортная связанность между регионами, — подчеркнул эксперт.

Стоит подчеркнуть заметные тенденции развития портовой инфраструктуры Северного морского пути, особенно в Республике Саха и Камчатском крае, заметил Андрей Жуковский. Значительное внимание уделяется завершению строительства Ленского моста в Якутии, начатого 17 октября 2024 года и планируемого к сдаче в 2028 году. Этот проект позволит по-новому организовать мультимодальную логистику на Севере, а жители Арктической зоны ощутят снижение цен на товары и услуги первой необходимости.

В Хабаровске, Владивостоке, Южно-Сахалинске и Петропавловске-Камчатском открыты современные аэропорты, способные принимать все типы самолётов, включая дальнемагистральные, напомнил эксперт. Это создаёт новые рабочие места и способствует освоению Арктической зоны.

— В ближайшее время ожидается реконструкция аэропортов в Норильске и Певеке, что положительно скажется на экономике Красноярского края и Чукотки. Все эти проекты в совокупности помогут существенно улучшить социально-экономическое развитие Арктики, — уверен Андрей Жуковский.