«Северный рубеж» вновь выиграл турнир по регби на снегу 86-го Праздника Севера

На футбольном поле в Долине Уюта прошел турнир по регби на снегу 86-го международного традиционного Праздника Севера. В соревнованиях в дисциплине «пляжное регби» приняли участие регбийные и спортивные клубы Мурманской области.

Перед стартом спортсменов приветствовали и.о. министра спорта региона Светлана Наумова, призёры Олимпийских игр и почётные гости Праздника Севера Алексей Петухов и Александр Панжинский, а также депутат Мурманской областной Думы Лариса Круглова. Гости пожелали командам захватывающей игры и достойной победы.

Как сообщает региональное Министерство спорта, за медали Полярной Олимпиады сражались пять заполярных команд: «Тайфун» из Гаджиево, две команды из числа игроков сборной Северного флота, ещё две выставил регбийный клуб «Северный Рубеж» из Мурманска. Представители областного центра ни разу не уступали победу и являются обладателями переходящего кубка турнира по регби на снегу в рамках Праздника Севера.

По итогам напряжённой борьбы первое место, как и в прошлые годы, завоевал «Северный рубеж», второе и третье места разделили команды из Североморска – «Сборная Северного флота» и «Гроза».