Предварительные итоги работы рыбопромышленного комплекса, вопросы организации промысла на 2024 год, а также проблемы, которые стоят перед отраслью, обсудили на заседании Северного бассейнового научно-промыслового Совета (СНПС). Мероприятия состоялось под председательством заместителя руководителя Росрыболовства Василия Соколова в Архангельске 5 декабря.

В состав СНПС входят представители Росрыболовства, отраслевой науки, рыбацкого сообщества, правительств Архангельской и Мурманской областей, НАО, Республики Коми и Республики Карелия, сотрудники пограничной службы ФСБ России.

Северный рыбохозяйственный бассейн — второй по объёму вылова в РФ после Дальневосточного.

К 5 декабря добыто более 444 тысяч тонн водных биоресурсов, при этом сохраняется отставание к уровню 2022 года на 10%.

«Северный рыбохозяйственный бассейн, в силу объективных причин, показывает в текущем году снижение по объёму вылова. Это связано с фактическим состоянием запасов: уже не первый год идет снижение общих допустимых уловов по ключевым объектам — треске и пикше, которые определяются совместно с Норвегией для Баренцева моря», — отметил Василий Соколов.

Как сообщает объединенная пресс-служба Росрыболовства, члены СНПС обсудили прогнозы состояния запасов трески и пикши до 2025 года, а также перспективы их промысла. По предварительным прогнозам учёных Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии (ВНИРО), в ближайшие два года запасы этих объектов продолжат снижение — ориентировочно на 20% до 2025 года. После этого ситуация должна измениться в лучшую сторону: численность популяций начнёт расти.

Падение запасов связано с объективными причинами, в первую очередь, это климатические условия, которые влияют на выживаемость молоди трески в Баренцевом море. В последние годы наблюдается отсутствие урожайных поколений этого вида.

«Сокращение запаса — это не результат рыболовной деятельности, а именно объективные причины, связанные с естественными колебаниями численности самой популяции. С этим приходится считаться, поэтому мы сокращаем вылов трески и пикши. На следующий год квоты трески будут сокращены на 20% к уровню текущего года. В связи с этим перед Росрыболовством и субъектами стоит задача проработать вопрос: чем можно компенсировать это падение, потому что вылов и обеспечение внутреннего рынка — один из ключевых показателей», — сказал Василий Соколов.

По итогам заседания Совет дал рекомендацию всем субъектам с участием рыбаков подготовить предложения по районам и объектам, где можно нарастить вылов в следующем году.

Противоположная ситуация с запасами мойвы. Прогноз по освоению этой рыбы — позитивный. Общий запас рыбы остаётся на уровне прошлых лет. Как отметил Василий Соколов, в следующем году для российского помысла установлен большой объём — около 80 тысяч тонн. В связи с этим необходимо подготовить промысловый флот и береговую инфраструктуру к мойвенной путине, которая, как правило, проходит за короткий период и совпадает по времени с интенсивным промыслом путассу, где также требуется обеспечение достаточного количества судов.

Замруководителя Росрыболовство подчеркнул, что мойва — очень востребованный ресурс на внутреннем рынке и надо ориентироваться на её максимальное освоение. Для этого необходимо провести организационные мероприятия, в первую очередь связанные с выгрузкой, транспортировкой и хранением продукции из мойвы на территории страны.

На НПС обсудили и другие вопросы организации промысла, меры противодействия нелегальному промыслу под видом любительского рыболовства, а также необходимость преодоления административных барьеров, с которыми сталкиваются рыбаки при осуществлении деятельности.

Фото: https://fish.gov.ru/news/2023/12/06/itogi-raboty-rybnoj-otrasli-v-severnom-rybohozyajstvennom-bassejne-i-perspektivy-dobychi-obsudili-na-nauchno-promyslovom-sovete-v-arhangelske/