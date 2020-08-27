Северный ветер принесёт в Мурманскую область холод и дожди

Как сообщает Мурманское УГМС, 27 августа циклон с районов Карелии сместится на территорию Кольского, под его влиянием в нашем регионе ожидаются сильные дожди, усиление северного ветра и понижение температуры воздуха.

28-29 августа погода в Мурманской области будет носить преимущественно антициклональный характер, что характеризуется значительным понижением температуры воздуха в ночное время, местами ожидаются заморозки, днём воздух будет прогреваться до +10+15°.

Сегодня, 27 августа, будет облачная с прояснениями погода. Дождь, местами сильный. Ветер северный умеренный, местами сильный. Температура воздуха ночью +5+10°, днём +8+13°.

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