«Северо-Западная Фосфорная Компания» направила свыше 500 млн рублей на модернизацию обогатительной фабрики

АО «СЗФК» в рамках строительства второй очереди обогатительной фабрики ГОК «Олений ручей» продолжает совершенствование производственного процесса и модернизацию оборудования. Инвестиции в проект уже составили свыше 500 млн рублей.

В рамках очередного этапа работ сдана в опытно-промышленную эксплуатацию мельница №4 на участке измельчения и флотации. Новое оборудование установлено в дополнение к трем имеющимся мельницам. С вводом в строй четвертой единицы производительность передела измельчения руды увеличится на 230 тонн в час.

Также запущена третья нитка чановой флотации, выполнен монтаж и запуск двух флотомашин колонного типа на перечистной флотации, что позволит увеличить мощность, а также повысить показатели извлечения полезного компонента.

Кроме модернизации оборудования и ввода в эксплуатацию новых мощностей будет сформировано управление ремонтных служб.

– Мы переходим от услуг подрядных организаций к ремонту собственными силами, – отметил начальник обогатительной фабрики Георгий Берсенев. - Уже укомплектована ремонтная служба на участке дробления и участке измельчения и флотации, на очереди участок фильтрации, сушки и погрузки.

Напомним, в 2021 году на ГОК «Олений ручей» добыто 6,6 млн тонн руды (на 1 млн тонн больше, чем в 2020 году), до 1,25 млн тонн увеличен выпуск апатитового концентрата. Планируется, что к концу 2022 года объём выпускаемой продукции увеличится до 1,3 млн тонн.

Фото предоставлено пресс-службой АО «СЗФК».