«Северо-Западная Фосфорная Компания» направит 130 миллионов рублей в бюджет города Кировска

Состоялось подписание Соглашения о социально-экономическом партнерстве, взаимодействии и сотрудничестве между Акционерным обществом «Северо-Западная Фосфорная Компания» и администрацией г. Кировска на 2020 год. «Северо-Западная Фосфорная Компания» перечислит в кировский городской бюджет 130 млн рублей. В том числе порядка 50 млн рублей будут направлены на обеспечение деятельности образовательных, культурных и спортивных учреждений. Из них 30 млн рублей – на расходы по обеспечению деятельности учреждений, расположенных в нп. Коашва.

На мероприятия, реализуемые Управлением Кировским городским хозяйством, будет направлено 59,8 млн рублей. Они пойдут на ремонт и содержание автодорог, снабжение электрической энергией и техническое обслуживание объектов уличного и дворового наружного освещения, обслуживание объектов внешнего благоустройства. Остальные денежные средства – порядка 20 млн рублей – будут израсходованы на мероприятия Центра материально-технического обеспечения и обслуживания муниципальных учреждений г. Кировска.

Также в Соглашение на 2020 год включены затраты на мероприятия, которые были предложены в ходе опроса среди работников АО «СЗФК»: ремонт тротуара с устройством наружного освещения между ул. Солнечная и ул. Ленина, ремонт лестниц и тротуаров в районе домов: просп. Ленина,37 и Советской Конституции, 9, ремонт детской площадки в районе домов № 33а, 35, 37 по ул. Ленина. Помимо этого, в документ были внесены предложения по ремонту и закупке тренажеров для спортивного зала в н. п. Коашва, приобретение интерактивного оборудования для МБДОУ № 30 и организация дополнительного автобусного рейса по маршруту Коашва – Кировск в вечернее время.