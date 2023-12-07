«Северо-Западная Фосфорная Компания» открыла лабораторию технической минералогии в Мурманском арктическом университете

В рамках развития сотрудничества между АО «СЗФК» и Мурманским арктическим университетом (МАУ) на базе филиала учебного заведения в Апатитах состоялось открытие учебной лаборатории технической минералогии.

В новой лаборатории студентам доступно современное оборудование: микроскопы, ноутбуки, геологическая карта, стеллажи с минералами и стенды с образцами керна из геологоразведочных скважин. Находясь в учебном классе, ребята смогут решать производственные кейсы и изучать особенности различных месторождений.

«СЗФК» – стратегический партнер МАУ и один из крупнейших работодателей Мурманской области. Сегодня мы открываем нашу первую совместную лабораторию. Здесь будут проходить обучение студенты направления подготовки «Геология» и будущие горняки. Планируем тиражировать подобный опыт и уже в следующем году создать лабораторию информационных технологий, так как подготовка ИТ-специалистов для горнодобывающих предприятий сегодня очень актуальна», – отметила заместитель Генерального директора АО «СЗФК» по персоналу Ирина Молчанова.

«Знания и опыт геологов играют решающую роль в развитии и эксплуатации месторождений, обеспечивая устойчивость и надежность добычи ресурсов. На фоне общего дефицита кадров запрос предприятий горнодобывающей промышленности региона на высококвалифицированных специалистов в области геологии и горного дела достаточно высок. В новой лаборатории созданы все условия для их подготовки в соответствии с образовательными и профессиональными стандартами. Лаборатория оснащена современным оборудованием и необходимыми наглядными материалами. Оснащение лаборатории позволяет проводить более 30 лабораторных работ. Искренне благодарим руководство АО «СЗФК» за создание условий для получения по-настоящему востребованных специальностей, оказание содействия в прохождении практики студентами и в трудоустройстве выпускников», – сообщила директор филиала МАУ в г. Апатиты Ольга Островская.

Отметим, что АО «СЗФК» сотрудничает с МАУ уже несколько лет. За последние три года 66 студентов вуза прошли практику на предприятии. Специалисты «СЗФК» принимают участие в учебном процессе: состоят в аттестационной комиссии, преподают, являются руководителями курсовых работ. 222 выпускника университета трудоустроены в АО «СЗФК», что составляет более 10% численности персонала компании.

Фото: https://gov-murman.ru