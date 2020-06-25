Северо-Западная транспортная прокуратура организовала проверку в связи с посадкой на мель российского судна в Норвежском море

Мурманская транспортная прокуратура проводит проверку по факту посадки на мель судна М-0100 «Кокшайск» (судовладелец СПК РК «Чапома»), происшедшего 25 июня 2020 года в акватории Норвежского моря.

В результате в техническом отсеке образовалась течь, которая была остановлена силами экипажа. На борту находится 35 членов экипажа. Пострадавших и травмированных нет. В настоящее время спасательными службами проводятся соответствующие мероприятия для буксировки рыболовного траулера.

Ситуация находится на личном контроле Северо-Западного транспортного прокурора.