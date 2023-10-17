Мурманская область. Арктика (16+)17.10.23 16:00
Северо-Западный федеральный округ является лидером по производству товарной аквакультуры в России в целом, а также по выращиванию лососевых (сёмга и форель)
За первое полугодие 2023 года в регионах Северо-Запада объём производства составил 86,3 тысячи тонн (+16%).
В целом рыболовные предприятия всех регионов РФ за первое полугодие произвели 228 тысяч тонн рыбы и морепродуктов (+5,8%).
Как пишет t.me/s/fish_gov_ru, товарная аквакультура является драйвером развития отрасли. Отечественные рыбоводы вносят важный вклад в общероссийское производство рыбной продукции, обеспечивая внутренний рынок свежей, живой и охлажденной рыбой и морепродуктами.
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