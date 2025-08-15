Северодвинск с рабочей поездкой посетил заместитель главнокомандующего ВМФ по МТО генерал-лейтенант Алексей Кияшко

14 августа в Центре судоремонта «Звёздочка» Объединённой судостроительной корпорации состоялась торжественная церемония вывода из эллинга морского транспорта вооружения — судна усиленного ледового класса «Академик Макеев».

В церемонии, ознаменовавшей собой важный этап в развитии арктического флота, принял участие заместитель главнокомандующего Военно-морским флотом Российской Федерации по материально-техническому обеспечению генерал-лейтенант Алексей Анатольевич Кияшко.

В своём выступлении он особо отметил стратегическую значимость данного события для укрепления обороноспособности государства и защиты национальных интересов в Арктическом регионе, подчеркнув, что ввод в строй транспорта вооружения «Академик Макеев» существенно расширит возможности ВМФ в выполнении поставленных задач, в том числе и на Северном морском пути.

Одновременно с этим, в рамках рабочей поездки генерал-лейтенант А. Кияшко акцентировал внимание на подготовке военных городков Северного флота к предстоящим зимним месяцам. В ходе посещения воинской части, дислоцированной в Северодвинске, заместитель главнокомандующего ВМФ совместно с представителями филиала Центрального жилищно-коммунального управления Министерства обороны Российской федерации (по ВМФ) осуществил инспекцию хода подготовки казарменно-жилищного фонда к эксплуатации в зимнем периоде.

Особое внимание было уделено состоянию инженерных сетей, включая системы тепло- и водоснабжения, а также объектов коммунального назначения, обеспечивающих жизнедеятельность воинской части.

Генерал-лейтенант Алексей Кияшко лично проверил организацию проводимых мероприятий, отметив, что своевременная и качественная подготовка к зиме является ключевым фактором в обеспечении бесперебойной работы объектов жизнеобеспечения военнослужащих, а также поддержания необходимого уровня боеготовности частей в зимний период. Особое значение это приобретает с учётом климатических особенностей региона, где отопительный сезон длится 9–10 месяцев в году.

Фото предоставлено пресс-службой СФ.