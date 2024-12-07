Североморцев приглашают на выставку «Её величество салфетка»

7 декабря в 14.00 в отделе прикладного творчества и народных ремёсел Североморского Музейно-выставочного комплекса состоится открытие отчётной выставки народного самодеятельного коллектива клуба кружевоплетения «Северное кружево».

В экспозиции будут представлены несколько десятков кружевных салфеток из льна, хлопка, шёлка, вискозы различных размеров и цветовой гаммы. В их создании использованы всевозможные элементы вологодского, елецкого и многопарного коклюшечного кружевоплетения.

Зрители также увидят коллективную работу, собранную из отдельных салфеток, сплетённых в 2024 году по одному сколку 15 мастерицами – участницами клуба «Северное кружево». (6+)

Фото: https://citysever.ru/novostiq/17185-severomorcev-priglashayut-na-vystavku-ee-velichestvo-salfetka/